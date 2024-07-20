О гибели Андрея Мазановича сообщила в фейсбуке Вишневецкая территориальная громада. Известному спортсмену теперь навсегда 37 лет.
Читайте также На фронте погиб многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко
Хотел развивать любимый вид спорта и воспитывать сына
В мирной жизни Андрей Мазанович был мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Украины и Европы. В определенный период его жизнь была тесно связана с Вишневцом (поселок в Кременецком районе Тернопольской области).
В начале полномасштабной войны Андрей ушел добровольцем в армию. Вскоре он вместе с побратимами защищал Украину на передовой.
Был командиром второго отделения второй стрелковой роты и имел звание младшего сержанта.
Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка,
– говорится в сообщении Вишневецкой территориальной общины.
Похороны героя Украины состоялись 20 июля в городе Кременец.
Ранее мы сообщали о гибели борца греко-римского стиля Виталия Болюха. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в Харьковской области.