О гибели Андрея Мазановича сообщила в фейсбуке Вишневецкая территориальная громада. Известному спортсмену теперь навсегда 37 лет.

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Хотел развивать любимый вид спорта и воспитывать сына

В мирной жизни Андрей Мазанович был мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Украины и Европы. В определенный период его жизнь была тесно связана с Вишневцом (поселок в Кременецком районе Тернопольской области).

В начале полномасштабной войны Андрей ушел добровольцем в армию. Вскоре он вместе с побратимами защищал Украину на передовой.

Был командиром второго отделения второй стрелковой роты и имел звание младшего сержанта.

Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка,

– говорится в сообщении Вишневецкой территориальной общины.

Похороны героя Украины состоялись 20 июля в городе Кременец.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Андрея Мазановича. Светлая память Защитнику Украины!

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