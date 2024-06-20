Представители украинского спорта среди первых стали на защиту Родины от российского нашествия. Среди них был и украинский борец Виталий Болюх.

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Украинский спортсмен погиб защищая Украину

Федерация греко-римской борьбы Тернополя сообщила печальную весть для спортивного сообщества.

Печальная весть для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Виталия Болюха. Светлая память Защитнику Украины!