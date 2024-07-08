Очередная печальная весть всколыхнула спортивное сообщество 8 июля. Во время выполнения боевого задания на передовой погиб титулованный украинский велосипедист Андрей Куценко.

Читайте также На фронте погибли два представителя ультрас киевского Динамо Иван Бохан и Богдан Гордей

Потеря в спортивной семье

Свой последний бой спортсмен из Жовквы принял 3 июля 2024 года. Он служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.

В гражданской жизни павший воин был мастером спорта Украины международного класса. Завоевывал немало наград, в частности, неоднократно становился чемпионом Украины, был победителем и призером международных соревнований, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

Начало полномасштабного вторжения встретил в Италии, где проживал с семьей. Однако сразу вернулся в родную страну и добровольцем вступил в ряды ВСУ. Более двух лет воевал на разных направлениях фронта. Теперь ему навсегда 35...

Редакция 24 Канала сочувствует семье и близким погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...