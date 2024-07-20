Про загибель Андрія Мазановича повідомила у фейсбуці Вишневецька територіальна громада. Відомому спортсмену тепер назавжди 37 років.

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Хотів розвивати улюблений вид спорту та виховувати сина

У мирному житті Андій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи. У певний період його життя було тісно пов'язане з Вишнівцем (селище у Кременецькому районі Тернопільської області).

На початку повномасштабної війни Андрій пішов добровольцем до війська. Незабаром він разом з побратимами захищав Україну на передовій.

Був командиром другого відділення другої стрілецької роти та мав звання молодшого сержанта.

Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам'яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка,

– йдеться у повідомленні Вишневецької територіальної громади.

Поховання героя України відбулося 20 липня у місті Кременець.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Андрія Мазановича. Світла пам'ять Захиснику України!

Раніше ми повідомляли про загибель борця греко-римського стилю Віталія Болюха. Він віддав своє життя під час виконання бойового завдання у Харківській області.