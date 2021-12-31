У боксеров еще есть шанс договориться

Top Rank представляет интересы Фьюри. Однако его сопернику не нравится сумма финансового вознаграждения.

Тема Уайт подождет: Фьюри не будет защищать титул в следующем поединке

С самого начала команда Уайта не была согласна с этой пропорцией. Пока не ясно, согласится ли Диллан сразиться со своим земляком.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что если обе стороны не договорятся между собой, то 11 января организация назначит промоутерские торги.

Мы назначили сражение во вторник. Распределение гонорара в пропорции 80 на 20 обусловлено гонорарами, которые бойцы заработали в своих последних поединках, – сказал Сулейман.

Фьюри – Уайт: главное о противостоянии