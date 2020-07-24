Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі легендарного Майка Тайсона.

На своїй сторінці в Instagram Тайсон опублікував промо до бою. 8-раундовий поєдинок відбудеться в Лос-Анджелесі.

До слова: Бій Майка Тайсона з Роєм Джонсом-молодшим офіційно підтверджений: дата та місце

"Я повернувся. 12 вересня проти Роя Джонса на платформі Triller", – написав Майк Тайсон.

Хто такий Рой Джонс

Американський і російський боксер. Срібний призер Олімпійських ігор 1988 року. Абсолютний чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії. 51-річний Джонс провів 75 боїв (66 перемог та 9 поразок).

Що відомо про повернення Майка Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися у бокс. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

WBC обіцяла включити Тайсона у свій рейтинг, щоб Майк зміг провести бій.