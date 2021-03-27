Наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Украина примет Финляндию 28 марта.

Дебютирует ли Довбик

Шевченко подчеркнул, что определится с футболистами, которые сыграют против Финляндии, после вечерней тренировки. Наставник "сине-желтых" отметил, что нападающий Днепра-1 Артем Довбик готовится к игре, как и другие футболисты.

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Также Шевченко высказался относительно вратарей Андрея Лунина и Дмитрия Резника. Оба остались вне заявки на игру с Францией...

"Мы вызвали большое количество игроков, в частности, в связи с ситуацией с коронавирусом, пригласили больше вратарей. Для тренера нелегкая задача – оставлять игроков вне заявки. Решение я буду принимать сегодня вечером, посмотрим. Я доволен игрой нашей команды с Францией, Бущан сыграл очень хорошо", – отметил тренер.

Наставник Украины добавил, что в официальных матчах нет возможности для экспериментов. Поэтому тренерский штаб будет выбирать голкипера, который готов лучше всего.

К слову Если мы не выиграем у Финляндии, то ничья с Францией ничего не будет стоить, – Зинченко

Будет очень много борьбы и единоборств

Шевченко комплиментарно высказался касательно сборной Финляндии. По мнению тренера, в матче с финнами будет важно выиграть единоборства.

"Сборная Финляндии заслуживает очень большое внимание и уважение. Команда в последние годы показывает превосходные результаты. Она прошла квалификацию, попала на Евро-2020. Сбалансированная команда, в которой есть хорошие исполнители. Мы знаем их сильные стороны. У нас есть определенный план на игру.

Поединок будет непростым, мы это понимаем. По собственному опыту знаю, что будет очень много борьбы и единоборств. Кто больше выиграет, тот и будет ближе к успеху", – резюмировал Шевченко.

Матч группы D Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.