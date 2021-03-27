Если мы не выиграем у Финляндии, то ничья с Францией ничего не будет стоить, – Зинченко
Сборную Украины по футболу, в воскресенье, 28 марта, ожидает матч против Финляндии. Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился своими ожиданиями перед этим матчем
Источник:УАФ
Именно Александр Зинченко был капитаном сборной Украины в матче против Франции 24 марта. Игра закончилась вничью 1:1. Теперь украинцев ожидает два матча дома – 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.
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Считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться к поединку со сборной Финляндии. Мы разобрали игру с Францией и готовимся непосредственно к финнам. Это крепкая команда, которая отличается своим коллективом. У них хороший нападающий – Пукки. Он заметен в Англии, хотя играет в Чемпионшипе. Много забивает. И когда играл в АПЛ, тоже забивал", – рассказал Александр Зинченко.
По его словам, матч Украина – Финляндия будет интересен потому, что "встречаются два коллектива, которые делают ставку на командные действия, а не на индивидуальное мастерство". Но украинцев в этом матче устроит только победа.
"Мы играем дома, поэтому настраиваемся только на победу. После важной ничьей в Париже надо развить успех. Если мы не выиграем у Финляндии, то ничья с Францией ничего не будет стоить. Поэтому настройки только на победу", – подытожил Зинченко.
- Матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 21:45.
- Это будет второй матч отбора на чемпионат мира для сборной Украины. В первом матче наша команда на выезде сыграла вничью с действующими чемпионами мира – сборной Франции.
- В среду, 31 марта, сборная Украины сыграет против Казахстана на НСК "Олимпийский".
- Следующие матчи отбора на Мундиаль сборная Украины проведет уже после Евро-2020 – в сентябре, октябре и ноябре 2021 года. Кроме Франции, Финляндии и Казахстана, нашим соперником является сборная Боснии и Герцеговины.
- Прямую путевку на чемпионат мира 2022 года получает только победитель группы. Команда, которая займет второе место, будет пробиваться через плей-офф.
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