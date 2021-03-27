Сборную Украины по футболу, в воскресенье, 28 марта, ожидает матч против Финляндии. Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился своими ожиданиями перед этим матчем

Именно Александр Зинченко был капитаном сборной Украины в матче против Франции 24 марта. Игра закончилась вничью 1:1. Теперь украинцев ожидает два матча дома – 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.

Примечательно Футболисты сборной Украины примеряли официальные костюмы к Евро-2020: фото и видео

Считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться к поединку со сборной Финляндии. Мы разобрали игру с Францией и готовимся непосредственно к финнам. Это крепкая команда, которая отличается своим коллективом. У них хороший нападающий – Пукки. Он заметен в Англии, хотя играет в Чемпионшипе. Много забивает. И когда играл в АПЛ, тоже забивал", – рассказал Александр Зинченко.

По его словам, матч Украина – Финляндия будет интересен потому, что "встречаются два коллектива, которые делают ставку на командные действия, а не на индивидуальное мастерство". Но украинцев в этом матче устроит только победа.

"Мы играем дома, поэтому настраиваемся только на победу. После важной ничьей в Париже надо развить успех. Если мы не выиграем у Финляндии, то ничья с Францией ничего не будет стоить. Поэтому настройки только на победу", – подытожил Зинченко.