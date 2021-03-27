Наставник збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії. України прийме Фінляндію 28 березня.

Чи дебютує Довбик

Шевченко наголосив, що визначиться з футболістами, які зіграють проти Фінляндії, після вечірнього тренування. Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що нападник Дніпра-1 Артем Довбик готується до гри, як й інші футболісти.

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Також Шевченко висловився щодо воротарів Андрія Луніна й Дмитра Різника. Обидва залишилися поза заявкою на гру з Францією..

"Ми викликали велику кількість гравців, зокрема, у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, запросили більше воротарів. Для тренера нелегке завдання – залишати гравців поза заявкою. Рішення я буду приймати сьогодні ввечері, подивимося. Я задоволений грою нашої команди з Францією, Бущан зіграв дуже добре", – зазначив тренер.

Наставник України додав, що в офіційних матчах немає можливості для експериментів. Тому тренерський штаб буде вибирати голкіпера, який краще готовий.

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Буде дуже багато боротьби та єдиноборств

Шевченко компліментарно висловився щодо збірної Фінляндії. На думку тренера, у матчі з фінами буде важливо виграти єдиноборства.

"Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу й повагу. Команда останніми роками показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців. Ми знаємо їхні сильні сторони. У нас є певний план на гру.

Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Із власного досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби та єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближчим до успіху", – резюмував Шевченко.