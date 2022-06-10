Подручный получил разрешение покинуть службу и вернулся в сборную Украины
Источник:Суспільне Спорт
Капитан сборной Украины возобновил тренировочный процесс. Дмитрий Пидручный присоединился к мужской команде.
Начал подготовку к новому сезону
30-летний биатлонист снова сможет заниматься своим любимым делом. Министерство молодежи и спорта Украины договорилось с Нацгвардией об увольнении Дмитрия Пидручного от службы.
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Биатлонист уже присоединился к команде "А", которая с 29 мая начала тренировочный сбор в Сянках Львовской области. Пидручный начал подготовку к новому сезону.
Вместе с Дмитрием в составе сборной готовятся целая группа биатлонистов – Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк и Денис Насыко.
На собрании во Львовской области мужчины будут тренироваться до 15 июня. После чего подопечные Юрая Санитры должны уехать в Германию.
Вместе с мужской командой в Сянках тренируются еще три биатлонистки – Ирина Петренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина.
Что касается других девушек, то лидер женской команды Юлия Джима и Дарья Блашко готовятся индивидуально. В настоящее время девушки в Словении. Капитан Елена Белосюк еще служит в Нацгвардии.
Пидручный критиковал президента Федерации биатлона Украины
- Капитан мужской сборной был в списке тех, кто негативно отзывался о Владимире Бринзаке, отбывающем последний срок в должности главы Федерации биатлона Украины.
- Пидручный заявлял, что Бринзаку только брали готовых биатлонистов из России, чем воспитывать своих и делать ставку на них. Это было после скандала вокруг президента Федерации с натурализованными биатлонистками.
- Дмитрий рассказал историю о российском биатлонисте, приезжавшем в сборную Украины на просмотр. Он едва не попал в команду, хотя по уровню был хуже самых слабых юниоров.
- Появлялась информация, что будто биатлонист из Тернополя будет баллотироваться на должность главы Федерации.