Розпочав підготовку до нового сезону

30-річний біатлоніст знову зможе займатись своєю улюбленою справою. Міністерство молоді та спорту України домовилось із Нацгвардією щодо звільнення Дмитра Підручного від служби.

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Біатлоніст вже приєднався до команди "А", яка з 29 травня розпочала тренувальний збір у Сянках, що на Львівщині. Підручний розпочав підготовку до нового сезону.

Разом із Дмитром у складі збірної готуються ціла група біатлоністів – Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк та Денис Насико.

На зборах у Львівській області чоловіки будуть тренуватись до 15 червня. Після чого підопічні Юрая Санітри повинні поїхати у Німеччину.

Разом із чоловічою командою у Сянках тренуються ще три біатлоністки – Ірина Петренко, Анна Кривонос та Анастасія Меркушина.

Щодо інших дівчат, то лідерка жіночої команди Юлія Джима та Дар'я Блашко готуються індивідуально. Наразі дівчата у Словенії. Капітан Олена Білосюк ще служить у Нацгвардії.

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