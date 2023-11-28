В интервью для 24 Канала Дмитрий Пидручный рассказал с какими трудностями сборная столкнулась в прошлом году. Он отметил, что пока таких проблем нет.

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Как команда готовилась к сезону

Ранее вы говорили, что в прошлом межсезонье команда имела некоторые проблемы по поводу собраний, связанных с войной. В прошедшем сезоне сборной финансово помогала Международная федерация, а также другие сборные. Как прошло собрание в этом году?

Насколько я знаю, Международная федерация полностью помогает обеспечивать команду, как мужскую, так и женскую. То есть сборы за границей обеспечиваются на средства IBU. Но по этому вопросу лучше обратиться в украинскую федерацию биатлона. Думаю, там могут предоставить более точные данные, но это то, что я знаю.

Что касается самого собрания, то в этом году уже никаких срывов или еще что-то такого не было. Но, в принципе, в прошлом году тоже не было существенных проблем. Просто в первые месяцы войны, когда мы уже начали ездить на собрание, механизм выезда за границу отличался от того, что сейчас. Поэтому не всегда удавалось все своевременно сделать при выезде на собрание, приходилось вносить коррективы. А сейчас это уже все отлажено, все происходит очень оперативно. Как видим, в этом сезоне команда без проблем уезжала на сборы.

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