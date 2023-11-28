В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підручний розповів з якими труднощами збірна зіштовхнулася минулого року. Він зазначив, що наразі таких проблем немає.

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Як команда готувалася до сезону

Раніше ви говорили, що у минулому міжсезонні команда мала деякі проблеми щодо зборів, які пов'язані з війною. У минулому сезоні збірній фінансово допомагала Міжнародна федерація, а також інші збірні. Як минули збори цього року?

Наскільки мені відомо, Міжнародна федерація повністю допомагає забезпечувати команду, як чоловічу, так і жіночу. Тобто збори за кордоном забезпечуються коштом IBU. Але по цьому питанню краще звернутися до української федерації біатлону. Думаю, що там можуть надати більш точні дані, але це те, що я знаю.

Стосовно самих зборів, то цього року вже ніяких зривів чи ще щось такого не було. Та, в принципі, минулого року теж не було суттєвих проблем. Просто в перші місяці війни, коли ми вже почали їздити на збори, механізм виїзду за кордон відрізнявся від того, що зараз. Тому не завжди вдавалося все вчасно зробити під час виїзду на збори, доводилося вносити корективи. А зараз це вже все налагоджено, все відбувається дуже оперативно. Як бачимо, цього сезону команда без проблем виїжджала на збори.

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