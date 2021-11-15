Подпишет ли Дженоа игроков сборной Украины: Шевченко ответил на слухи в СМИ

Дженоа уже провела первый спарринг под руководством Андрея Шевченко. Наставник рассказал, будет ли команда усиливаться футболистами сборной Украины.

Места для украинских игроков уже нет

Андрей Шевченко отметил, что горд тренировать клуб из топового чемпионата Европы, в итальянской Серии А много именитых наставников. Это для него новый вызов.

Интересно Павелко подтвердил, что Шевченко действительно мог возглавить сборную Турции

После перехода Шевченко в Италию крутится немало слухов, что экс-тренер "сине-желтых" позовет в Дженоа украинских футболистов с которыми ранее работал в сборной Украины. Речь идет о Виталии Миколенко и Александре Зинченко. Однако такую информацию специалист опроверг.

Трансфер у Дженоа Миколенко или Зинченко? Это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь лишь двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан,

– ответил Шевченко.

Андрей Николаевич рассказал, что у команды есть серьезные амбиции и планы, но все будет зависеть от того, удастся ли команде остаться в Серии А. Бывший наставник украинской сборной заявил, что сделает все от себя возможное, чтобы Дженоа сохранила прописную в элитном дивизионе.

Напомним, что в СМИ распространялась информация и об интересе итальянского клуба к нападающему Динамо Владислава Упряжи.

Шевченко возглавил Дженоа

7 ноября Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с украинцем подписан до 30 июня 2024 года.

Определился украинский специалист со своими помощниками.

Команда под руководством украинского наставника уже провела первый товарищеский спарринг. Соперником была молодежная команда.

Перед этим Шевченко встретился с опытными футболистами команды, чтобы услышать их мнения относительно провального старта в чемпионате.

Дебют Шевченко в официальном матче состоится 21 ноября. "Грифоны" дома будут принимать Рому.

Дженоа после 12 сыгранных поединков занимает далекое 17 место в турнирной таблице Серии А. У "грифонов" лишь 9 набранных очков.