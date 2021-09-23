Поддерживает Джошуа: Фьюри не видит смысла боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уже с нетерпением ждет поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Британец желает успеха и победы своему земляку, а не боксеру из Украины.

Фьюри будет болеть за Джошуа

Тайсон Фьюри не хочет боксировать с Александром Усиком. 33-летний боксер из Великобритании не видит смысла боя с украинцем, в котором он точно победит соперника.

Интересно Если в бою Джошуа – Усик будет 12 раундов, то судьи отдадут победу британцу, – Котельник

Он назвал поединок с Джошуа большим боем года, который с нетерпением будут ждать поклонники бокса. Поединок против Энтони будет более зрелищным, чем противостояние с Усиком.

Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Однозначно. В том, что я побью Усика, нет особого смысла. Я лучше хотел бы побить Джошуа. Это большой бой, люди хотят увидеть его больше. Если Усик победит, то он будет стоить нам несколько фунтов, правильно? С другой стороны, в прошлом мы потеряли много денег, так что это не имеет значения. Здесь есть чем заняться,

– заявил Фьюри.

Отметим, что Фьюри должен был провести бой с Джошуа. Однако на пути двух британцев стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.