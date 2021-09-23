Ф'юрі уболіватиме за Джошуа
Тайсон Ф'юрі не хоче боксувати з Олександром Усиком. 33-річний боксер із Великої Британії не бачить сенсу бою з українцем, у якому він точно переможе суперника.
Цікаво Якщо у бою Джошуа – Усик буде 12 раундів, то судді віддадуть перемогу британцю, – Котельник
Він назвав поєдинок з Джошуа великим боєм року, який з нетерпінням будуть чекати прихильники боксу. Поєдинок проти Ентоні буде більш видовищним, ніж протистояння з Усиком.
Чи хочу я, щоб Джошуа переміг? Однозначно. У тому, що я поб'ю Усика, немає особливого сенсу. Я краще хотів би побити Джошуа. Це великий бій, люди хочуть побачити його більше. Якщо Усик переможе, то він коштуватиме нам кілька фунтів, правильно? З іншого боку, в минулому ми втратили багато грошей, так що це не має значення. Тут є чим зайнятися,
– заявив Ф'юрі.
Відзначимо, що Ф'юрі повинен був провести бій з Джошуа. Одна на шляху двох британців став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.
- Перший бій боксерів Ф'юрі та Уайлдера відбувся у 2018 році й завершився внічию. Тоді Деонтей захистив титул чемпіона WBC. У другому поєдинку британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав титул.
- Усик ж 25 вересня зіграє проти Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Поєдинок у Великій Британії розсудить місцевий рефері Майкл Александер.