Ф'юрі уболіватиме за Джошуа

Тайсон Ф'юрі не хоче боксувати з Олександром Усиком. 33-річний боксер із Великої Британії не бачить сенсу бою з українцем, у якому він точно переможе суперника.

Цікаво Якщо у бою Джошуа – Усик буде 12 раундів, то судді віддадуть перемогу британцю, – Котельник

Він назвав поєдинок з Джошуа великим боєм року, який з нетерпінням будуть чекати прихильники боксу. Поєдинок проти Ентоні буде більш видовищним, ніж протистояння з Усиком.

Чи хочу я, щоб Джошуа переміг? Однозначно. У тому, що я поб'ю Усика, немає особливого сенсу. Я краще хотів би побити Джошуа. Це великий бій, люди хочуть побачити його більше. Якщо Усик переможе, то він коштуватиме нам кілька фунтів, правильно? З іншого боку, в минулому ми втратили багато грошей, так що це не має значення. Тут є чим зайнятися,

– заявив Ф'юрі.

Відзначимо, що Ф'юрі повинен був провести бій з Джошуа. Одна на шляху двох британців став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.