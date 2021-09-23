Фьюри будет болеть за Джошуа
Тайсон Фьюри не хочет боксировать с Александром Усиком. 33-летний боксер из Великобритании не видит смысла боя с украинцем, в котором он точно победит соперника.
Интересно Если в бою Джошуа – Усик будет 12 раундов, то судьи отдадут победу британцу, – Котельник
Он назвал поединок с Джошуа большим боем года, который с нетерпением будут ждать поклонники бокса. Поединок против Энтони будет более зрелищным, чем противостояние с Усиком.
Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Однозначно. В том, что я побью Усика, нет особого смысла. Я лучше хотел бы побить Джошуа. Это большой бой, люди хотят увидеть его больше. Если Усик победит, то он будет стоить нам несколько фунтов, правильно? С другой стороны, в прошлом мы потеряли много денег, так что это не имеет значения. Здесь есть чем заняться,
– заявил Фьюри.
Отметим, что Фьюри должен был провести бой с Джошуа. Однако на пути двух британцев стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.
- Первый бой боксеров Фьюри и Уайлдера состоялся в 2018 году и завершился вничью. Тогда Деонтей защитил титул чемпиона WBC. Во втором поединке британский боксер нокаутировал Уайлдера и отобрал титул.
- Усик же 25 сентября сыграет против Джошуа. Боксеры выйдут на ринг в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Поединок в Великобритании рассудит местный рефери Майкл Александер.