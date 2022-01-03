Поддержали тренера: игроки Челси возмущены ситуацией с Лукаку
Источник:The Athletic
Наставник Челси Томас Тухель обсудил с игроками команды ситуацию с форвардом Ромелом Лукаку, который недавно дал скандальное интервью. Футболисты лондонского клуба не поддерживают своего коллегу.
Футболисты встали на сторону наставника
В СМИ говорится, что футболисты Челси поддерживают наставника команды. Их возмутили слова Лукаку.
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Я поговорил с одним из игроков и спросил, поддерживает ли кто-то Лукаку. Он сказал: нет. Никто не может поверить в то, что Лукаку так поступил,
– говорится в материале The Athletic.
Также некоторые футболисты лондонского клуба считают, что таким образом Лукаку пытается форсировать переход в другой клуб, поскольку интервью с бельгийским форвардом вышло перед открытием трансферного окна.
В материале говорится, что ни Тухель, ни руководство клуба, ни игроки не чувствовали, что Лукаку недоволен положением в Челси.
Скандальное интервью Лукаку
- Игрок Челси Ромелу Лукаку не попал в заявку первого матча в 2022 году против Ливерпуля.
- В СМИ заявили, что причиной этого решения является недавнее интервью спортсмена. В котором он рассказал, что очень недоволен своим положением в лондонском Челси.
- Он также подчеркнул, что намерен вернуться в миланский Интер.
- Тухель прокомментировал интервью бельгийцу. Он заявил, что Лукаку не стоило публично выражать свое недовольство.
- Также наставник "аристократов" отметил, что эта тема привлекла слишком много внимания, поэтому решил оставить бельгийца вне заявки.