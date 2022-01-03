Футболісти стали на бік наставника

У ЗМІ зазначається, що футболісти Челсі підтримують наставника команди. Їх обурили слова Лукаку.

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Я поговорив з одним із гравців і запитав, чи хтось підтримує Лукаку. Він сказав: Ні. Ніхто не може повірити в те, що Лукаку так вчинив,

– йдеться у матеріалі The Athletic.

Також дехто з футболістів лондонського клубу вважає, що таким чином Лукаку намагається форсувати перехід до іншого клубу, оскільки інтерв'ю з бельгійським форвардом вийшло перед відкриттям трансферного вікна.



У матеріалі йдеться, що ні Тухель, ні керівництво клубу, ні гравці не відчували, що Лукаку незадоволений становищем у Челсі.

Скандальне інтерв'ю Лукаку