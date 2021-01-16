Трансфер нападника Олімпіка Шахаба Захеді в Зорю набуває все більшого розголосу. Форвард відмовив клубам з Європи та сам запропонував свої послуги луганській команді.

Донецький клуб пропонував форварду продовжити угоду з командою. Однак нападник бачив своє майбутнє лише у Європі та вирішив відмовитись від нового контракту. Клуб погодився з такими поглядами Шахаба та вдарив по руках. Тонкощі трансферу Шахаба Захеді у Зорю розповів журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Віталій Плецан.

До теми Трансферна бомба: Зоря підписала найкращого бомбардира УПЛ

Несподіванка для Олімпіка

Взимку щось пішло не за домовленістю обох сторін. Олімпік отримав лист від луганської Зорі, у якому було висвітлено, що вони ведуть перемовини з футболістом донеччан про контракт з літа 2021-го року.

Шахаб сам через своїх представників запропонував свої послуги Зорі. Вони, звичайно, зраділи, адже влітку можуть отримати гравця безкоштовно. Але за неофіційною інформацією контракт вже підписаний, і на це дуже вплинув його земляка Сайядманеш, з яким нападник близько спілкується,

– заявив представник ЗМІ.

За словами Плецана, у донецький клуб надходили пропозиції клубів з Європи. Але Шахаба не влаштовували ті умови та самі команди, які намагались підписати одного з найкращих бомбардирів УПЛ. Мовляв, не та Європа, тому він усім відмовляв.

Нещодавно Олімпік отримав пропозицію від відомого португальського клубу, який бореться за місце у єврокубках. Але команда звернулась вже занадто пізно. Нападник Олімпіка начебто підписав попередній контракт із Зорею. Тому більше пропозицій він розглядати не може. Також за інформацією журналіста, київське Динамо було не проти бачити у своєму складі забивного форварда, але головний наставник киян Мірча Луческу був категорично проти такого трансферу.

Цікаво, що керівництво донецького клубу вже перевело Шахаба у молодіжний склад. Все через погану роботу на тренуваннях головної команди. Форвард негативно відреагував на таке рішення тренерського штабу та не з'явився на перших тренуваннях другої команди Олімпіка.