Россия официально не сможет быть представлена на двух ближайших Олимпийских играх – в 2021 году в Токио и 2022 году в Пекине. Но российские спортсмены там будут.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать без государственных символов страны и гимна под аббревиатурой Олимпийского комитета России – ROC (Russian Olympic Committee).

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Российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России, но использовать как название команды могут только англоязычную аббревиатуру ROC, а не ее расшифровку.

На флаге будет эмблема ОКР – без надписи "Олимпийский комитет России", но с сохранением цветов флага.

На экипировке спортсменов российские флаги должны быть заменены эмблемой ROC. Слова "Олимпийский комитет России" заменены аббревиатурой ROC. Если последнее невозможно, то не менее заметно должны быть нанесены слова "Нейтральный атлет". Также аббревиатура ROC должна присутствовать на всем снаряжении. Именно из-за этого форму сборной пришлось доделывать.

Музыка, которая будет играть вместо гимна России, будет утверждена исполкомом МОК в соответствии с правилами Олимпийской хартии.

Вполне вероятно, что вместо гимна России будут использовать песню "Катюша".

Напомним, что обе Олимпиады состоятся во время двухлетней дисквалификации, которую наложили на Россию из-за допингового скандала. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изначально дисквалифицировало Россию на четыре года. Но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до двух лет – до 16 декабря 2022 года.