Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение о дисквалификации России из-за допинговых махинаций. Документ занимает 186 страниц.

Это полный текст решения CAS организации по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Именно этим решением Россию отстранили на два года от международных спортивных соревнований (некоторые спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом без флага и гимна).

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В CAS заявили о невозможности выяснить, сколько российских спортсменов избежало наказания за нарушение антидопинговых правил.

"Когда сокрытие допинг схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие. Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее", – говорится в решении суда.

Дисквалификация России из-за допинга: главное

9 декабря 2019 года WADA вынесла решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Причиной стало вмешательство в работу московской лаборатории. Эксперты установили, что там были изменены данные о допинговых пробах российских спортсменов. При этом изменения касались допинговых проб спортсменов во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

Наказание WADA предусматривало, что Россия на четыре года отстраняется от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года – до 16 декабря 2022 года.