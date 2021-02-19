Росія офіційно не зможе бути представлена на двох найближчих Олімпійських іграх – у 2021 році в Токіо та 2022 році в Пекіні. Та російські спортсмени таки там будуть.

Російські спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні будуть виступати без державних символів країни і гімну під абревіатурою Олімпійського комітету Росії – ROC (Russian Olympic Committee).

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Російські спортсмени представлятимуть Олімпійський комітет Росії, але використовувати як назву команди можуть тільки англомовну абревіатуру ROC, а не її розшифровку.

На прапорі буде емблема ОКР – без напису "Олімпійський комітет Росії", але зі збереженням кольорів прапора.

На екіпіровці спортсменів російські прапори повинні бути замінені емблемою ROC. Слова "Олімпійський комітет Росії" замінені абревіатурою ROC. Якщо останнє неможливо, то не менше помітно повинні бути нанесені слова "Нейтральний атлет". Також абревіатура ROC має бути присутня на всьому спорядженні. Саме через це форму збірної довелося доробляти.

Музика, яка буде грати замість гімну Росії, буде затверджена виконкомом МОК відповідно до правил Олімпійської хартії.

Цілком ймовірно, що замість гімну Росі будуть використовувати пісню "Катюша".

Нагадаємо, що обидві Олімпіади відбудуться під час дворічної дискваліфікації, яку наклали на Росію через допінговий скандал. Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) спочатку дискваліфікувало Росію на чотири роки. Але Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив цей термін до двох років – до 16 грудня 2022 року.