Журналисты Bellingcat продолжают исследовать подозрительные смерти в России, к которым может быть причастна ФСБ. Сейчас они занимаются расследованием гибели в феврале 2016 года двух бывших сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые входили в его руководство.

Источник: телеканал "Дождь"

Один из главный расследователей Bellingcat Христо Грьозев рассказал, что его команда сейчас занимается расследованием подозрительных смертей бывшего председателя исполнительного совета РУСАДА Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора агентства Никиты Камаева. Они умерли с разницей в десять дней в феврале 2016 года.

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Синев умер 3 февраля 2016 года, Камаев – 14 февраля после утренней пробежки на лыжах. Причиной его смерти назвали обширный инфаркт. Причины смерти Синева – неизвестны.

Оба чиновника ушли из РУСАДА в декабре 2015 года, когда все руководство агентства было отправлено в отставку. Это произошло через месяц после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад о массовом употреблении допинга в российском спорте. Речь шла о замене допинг-проб, в том числе на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Там также указывалось, что в России существует государственная поддержка допинга.

После начала этого скандала руководитель Московской лаборатории Григорий Родченков в января 2016 года покинет Россию. Он переберется в США, где ему придется изменить внешность. Он заявлять, что на него готовили покушение, которое должны были обустроить как самоубийство. Комментируя смерти Синева и Камаева, он заявит, что их смерти довольно подозрительные.

Bellingcat сейчас проводит расследование в отношении сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к смерти неугодных российским властям активистов. Все началось с того, что они установили вероятных причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. А после этого начали исследовать их передвижения по России и связанные с этим смерти в регионах. 27 января Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о убийства журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева. Они утверждают, к их смерти причастны офицеры ФСБ, которые, вероятно, совершили покушение на политика Алексея Навального.