23-летний футболист в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе. В январе ситуация с игровым временем только ухудшилась, и украинец не отметился при этом ни одним результативным действием.

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Адаптация Мудрика продолжается

Такое положение дел прокомментировал наставник "синих" Маурисио Почеттино. Он заявил, что выпускает на поле игроков, которые сейчас находятся в лучшей форме:

"Мудрик вышел в старте против Мидлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамейке запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты на каждой тренировке. Как тренерский штаб, мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле".

При этом аргентинский тренер подчеркнул, что Михаил имеет хороший потенциал и качества, но ему не хватает взаимодействия с партнерами, что является главной проблемой.

Я думаю, что он молодой парень, который приехал сюда год назад. Мы знаем обстоятельства трансфера. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис. У нас есть игроки, которым нужно улучшать командное взаимодействие. Если ты видишь игру Мудрика – она поражает, но потом нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, и на все это нужно время,

– сказал Почеттино.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик сыграл 24 матча за Челси во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Справка. Следующий поединок Челси сыграет 4 февраля в 16:00 на "Стэмфорд Бридж" против Вулверхэмптона. Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице АПЛ и занимают десятое и одиннадцатое место соответственно.