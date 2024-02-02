Михаил Мудрик подтвердил интерес со стороны мюнхенской Баварии. Ранее об этом активно писали в СМИ.

Смотрите также Не надо сравнивать с Ярмоленко: Милевский дал совет Мудрику относительно его выступлений за Челси

Мудрик рассказал о переговорах с Баварией

"Насколько я знаю, то мюнхенская Бавария контактировала с моим представителем", – рассказал Мудрик.

Отметим, что ранее издание The Athletic сообщало, что Бавария во время зимнего трансферного окна рассматривала вариант с подписанием Михаила Мудрика.

Мюнхенский клуб в конце января активно искал нового атакующего игрока из-за серьезной травмы у Кингсли Комана. Среди опций была возможна аренда 23-летнего украинца, но от этой идеи отказались.

В итоге клуб просто договорился с Гранадой о переходе Брайана Сарагосы в январе – ранее уже было заключено соглашение о его трансфере летом.

Статистика Мудрика в сезоне