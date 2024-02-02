Михаил Мудрик подтвердил интерес со стороны мюнхенской Баварии. Ранее об этом активно писали в СМИ.
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Мудрик рассказал о переговорах с Баварией
"Насколько я знаю, то мюнхенская Бавария контактировала с моим представителем", – рассказал Мудрик.
Отметим, что ранее издание The Athletic сообщало, что Бавария во время зимнего трансферного окна рассматривала вариант с подписанием Михаила Мудрика.
Мюнхенский клуб в конце января активно искал нового атакующего игрока из-за серьезной травмы у Кингсли Комана. Среди опций была возможна аренда 23-летнего украинца, но от этой идеи отказались.
В итоге клуб просто договорился с Гранадой о переходе Брайана Сарагосы в январе – ранее уже было заключено соглашение о его трансфере летом.
Статистика Мудрика в сезоне
- Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила Мудрика у Шахтера прошлой зимой за 70 миллионов евро и еще 30 миллионов бонусов.
- С тех пор он провел за Челси 41 матч. Украинский игрок отметился 4 голами и 4 ассистами.
- В последних 10 играх Мудрик лишь дважды вышел в стартовом составе лондонцев.