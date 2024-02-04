23-річний футболіст в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі. У січні ситуація з ігровим часом тільки погіршилася, і українець не відзначився при цьому жодною результативною дією.

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Адаптація Мудрика триває

Такий стан справ прокоментував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно. Він заявив, що випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі:

"Мудрик вийшов у старті проти Мідлсбро в півфіналі Кубка, а це була одна з наших найважливіших ігор. Так, зараз він на лаві запасних. Дивіться, справа в формі гравця протягом сезону – чи ти тримаєш гарну форму, і чи ти показуєш найкращі результати кожного тренування. Як тренерський штаб, ми обираємо за об'єктивними показниками – ми будемо залучати до гри тих футболістів, які будуть показувати максимум на полі".

При цьому аргентинський тренер підкреслив, що Михайло має гарний потенціал та якості, але йому не вистачає взаємодії з партнерами, що є головною проблемою.

Я думаю, що він молодий хлопець, який приїхав сюди рік тому. Ми знаємо обставини трансферу. Звісно, йому потрібно вдосконалюватись. У нього дивовижні якості та потенціал, проте це командна гра, а не теніс. У нас є гравці, яким потрібно покращувати командну взаємодію. Якщо ти бачиш гру Мудрика – вона вражає, але потім потрібно адаптовуватись і грати на команду. Йому потрібно адаптуватись, і на все це потрібен час,

– сказав Почеттіно.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик зіграв 24 матчі за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Довідка. Наступний поєдинок Челсі зіграє 4 лютого о 16:00 на "Стемфорд Бридж" проти Вулверхемптона. Наразі команди є сусідами в турнірній таблиці АПЛ та посідають десяте й одинадцяте місце відповідно.