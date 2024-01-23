Челси – Миддлсбро 6:1

Голы: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Гюсто, 36, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88.

В Кубке английской лиги 2023-2024 определился первый финалист турнира. В первом матче между Челси и Мидлсбро произошла сенсация, представитель Чемпионшипа одержал минимальную победу дома, пишет 24 канал.

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К счастью для Челси полуфинальная стадия Кубка лиги проходит в двухматчевом формате. Поэтому лондонцы получили возможность отыграть поражение дома на "Стэмфорде Бридж". Маурисио Почеттино подошел к игре с существенными кадровыми проблемами, поскольку не мог рассчитывать на следующих футболистов:

вратарь Роберт Санчес

правые защитники Рис Джеймс и Мало Гюсто

и левый защитник Марк Кукурелья

центрбеки Весли Фофана и Трево Челоба

и опорники Ромео Лавия и Лесли Учечукву

и нападающие Кристофер Нкунку и Николя Джексон

С первых минут появился украинец Михаил Мудрик, где ему компанию в нападении составили Армандо Броя, Кол Палмер и Рахим Стерлинг. Ожидалось, что Мидлсбро сядет в тотальную оборону, но еще в первом тайме Челси откровенно унизил гостей.

Лондонцы забили четыре мяча за полчаса, но к сожалению ни в одном из них Мудрик не принял участия. Сначала Стерлинг и Броя заставили Хаусона срезать снаряд в свои ворота.

Впоследствии защита забыла Энцо Фернандеса, а еще позже Дисаси расписался в воротах Миддлсбро. Француз неожиданно подключился в атаку и запер прострел от Стерлинга.

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Добил гостей Палмеру, которому оборона просто подарила мяч перед своей площадкой. Англичанин спокойно реализовал выход один на один. В перерыве Почеттино снял с игры Мудрика, запомнившегося разве что желтой карточкой за эмоции.

Во втором тайме Мидлсбро принял фиаско, хоть и забил гол престижа. Челси жне сильно пытался увеличить счет, но смог это сделать под занавес игры. Сначала Палмер оформил дубль. заперев прострел с фланга.

А позже расписался в воротах гостей и заменившего Мудрика Мадуэке Таким образом, "синие" выходят в финал, где сойдутся с победителем дуэли Ливерпуль – Фулхэм. Первая игра завершилась в пользу "красных" (2:1).