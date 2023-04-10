Трамплин для успешной карьеры: как Жирони удалось убедить Цыганкова на трансфер

Виктор Цыганков быстро влился в коллектив Жироны. Адаптация украинца в испанской Ла Лиге происходит очень классно, бывший динамовец уже стал среди чужих.

Президент совета директоров Жироны Пере Гвардиола рассказал, как ему удалось убедить Виктора Цыганкова перебраться в его команду. Глава признался, что украинский правый вингер хотел перебраться из киевского Динамо в более именитый клуб, а не середняка Ла Лиги.

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Гвардиола: Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло

По словам Гвардиолы, столичный клуб повесил на своего лидера огромный ценник, отпугивавший потенциальных покупателей. Хотя Виктор до последнего не согласовал на соглашение от Жироны. Он предпочел рассмотреть другие варианты возможного продолжения карьеры.

"У меня с Цыганковым давние отношения. Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что Динамо очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты", – рассказал Гвардиола.

К слову. По информации СМИ, Жирона выложила за динамовца 5 миллионов евро, а также оставил 50 процентов от последующей продажи Виктора.

Но через некоторое время Гвардиоли удалось убедить Цыганкова на переход к середняку Ла Лиги.

После начала войны украинская лига очень обесценилась, и мы смогли оформить трансфер, потому что у него завершался контракт. Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанский, что Жирона может стать для него трамплином,

– заявил президент совета директоров "жирондинцев".

Главное о выступлениях Цыганкова в Жироне

17 января 2023 испанский клуб объявил о подписании украинца.

Контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до конца июня 2027 года.

За новую команду Виктор уже провел 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал столько же ассистистов.

Украинский вингер уже влюбил в себя испанских фанатов. Его уже называют новым лидером Жироны.

Недавно обнародовали зарплату Виктора в Жироне. Цыганков получает в середняке Ла Лиги 2,3 миллиона евро или 44 тысячи евро в неделю.

В поединке против Райо Вальекано украинец забил два гола. Цыганков стал первым украинским футболистом, отличившийся дублем в одном матче в Ла Лиге. Именно этой результативности пресс-служба испанского первенства выделила отдельную публикацию в соцсетях, назвав Виктора "ураганом".

Обратите внимание! 10 апреля Жирона сыграет на "Камп Ноу" против Барселоны. Начало встречи в 22:00.