Испанский портал Capology обнародовал ориентировочные заработные платы футболистов Жироны. Экс-звезда Динамо оказался среди самых высокооплачиваемых игроков середняка испанского чемпионата.

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Жирона ценит своего лидера

По информации источника, Виктор Цыганков получает в Жироне 2,3 миллиона евро или 44 231 евро в неделю. Контракт украинца третий по величине среди игроков Жироны.

Больше всего получает экс-игрок Наполи Давид Лопес – 3,6 миллиона евро в год, а на второй позиции бывший футболист Челси и Барселоны Ориоль Ромеу – 3 миллиона.

Топ-10 игроков Жироны с самой большой зарплатой / Скриншот Capology

Отметим, что в киевском Динамо, по сообщению СМИ, Цыганков получал 2 миллиона евро в год. Так что в испанском клубе он получает на 300 тысяч евро больше. Безусловно, украинец ехал в Жирону не за деньгами, а ради своей карьеры.