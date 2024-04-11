Наговорил лишнего: почему в Испании уволили журналиста из-за звезды Барселоны
Источник:BBC
Испанский телеканал уволил эксперта Хермана Бургоса из-за оскорбительного комментария о Ламине Ямале. Он сделал противоречивое замечание о полузащитнике Барселоны.
Инцидент произошел перед матчем ПСЖ – Барселона. Херман Бургос, который работал на канале Movistar, сделал неуместное замечание во время разминки Ламина Ямала.
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Журналист потерял работу из-за оскорбительного комментария
Когда Ямал во время разминки набивал мяч, Бургос сделал оскорбительное заявление в его сторону.
Если он не сделает это хорошо, то может оказаться у светофора,
– заявил испанский журналист.
Замечание было истолковано как намек на бродячих уличных артистов, которые жонглируют в Испании возле светофоров, чтобы получить деньги от водителей.
Его комментарий вызвал бурную реакцию в комментариях, а игроки Барселоны и ПСЖ отказались давать интервью для Movistar после игры. Впоследствии журналист извинился за свои слова.
Я сделал этот комментарий без намерения кого-то обидеть. Мы говорим о футболе и ни о чем другом. Если он почувствовал себя оскорбленным, мне жаль, и я извиняюсь публично,
– сказал Херман Бургос.
Сам вещатель заявил, что осуждает любые проявления дискриминации и не позволит подобных комментариев от кого-либо из работников или сотрудников, связанных с платформой. Хермана Бургоса уволили.Интересный факт. 54-летний Херман Бургос играл на профессиональном уровне в футбол. Он сыграл 35 матчей за сборную Аргентины, а также провел 6 лет в Испании в составах Мальорки и Атлетико Мадрид.
Напомним, что матч ПСЖ – Барселона закончился победой "каталонцев" (2:3). Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который вышел в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Ответный матч состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Карьера Ламина Ямала: главное
- В 2014 году, в 7-летнем возрасте попал в академию Барселоны.
- Его первым футбольным агентом стал легендарный игрок "каталонцев" Иван де ла Пенья.
- В апреле 2023 года впервые попал в заявку Барселоны на матч Ла Лиги, однако так и не вышел на поле.
- 29 апреля 2023 дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену в поединке против Реал Бетис. Стал самым молодым игроком в истории Барселоны в Ла Лиге – на тот момент Ямалу было 15 лет. Также он стал пятым самым молодым дебютантом в истории чемпионата Испании.
- 8 октября 2023 года забил свой дебютный гол, став в возрасте 16 лет самым молодым автором гола в истории Ла Лиги.