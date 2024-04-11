Інцидент стався перед матчем ПСЖ – Барселона. Херман Бургос, який працював на каналі Movistar, зробив недоречне зауваження під час розминки Ламіна Ямала.

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Журналіст втратив роботу через образливий коментар

Коли Ямал під час розминки набивав м'яч, Бургос зробив образливу заяву в його бік.

Якщо він не зробить це добре, то може опинитися біля світлофора,

– заявив іспанський журналіст.

Зауваження було витлумачено як натяк на бродячих вуличних артистів, які жонглюють в Іспанії біля світлофорів, щоб отримати гроші від водіїв.

Його коментар викликав бурхливу реакцію у коментарях, а гравці Барселони та ПСЖ відмовилися давати інтерв'ю для Movistar після гри. Згодом журналіст перепросив за свої слова.

Я зробив цей коментар без наміру когось образити. Ми говоримо про футбол і ні про що інше. Якщо він відчув себе ображеним, мені шкода, і я вибачаюся публічно,

– сказав Херман Бургос.

Сам мовник заявив, що засуджує будь-які прояви дискримінації і не дозволить подібних коментарів від будь-кого з працівників або співробітників, пов'язаних з платформою. Хермана Бургоса звільнили.

Цікавий факт. 54-річний Херман Бургос грав на професійному рівні у футбол. Він зіграв 35 матчів за збірну Аргентини, а також провів 6 років у Іспанії в складах Мальорки та Атлетіко Мадрид.

Нагадаємо, що матч ПСЖ – Барселона закінчився перемогою "каталонців" (2:3). Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який вийшов у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться 16 квітня о 22:00 за київським часом.

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