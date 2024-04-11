Інцидент стався перед матчем ПСЖ – Барселона. Херман Бургос, який працював на каналі Movistar, зробив недоречне зауваження під час розминки Ламіна Ямала.
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Журналіст втратив роботу через образливий коментар
Коли Ямал під час розминки набивав м'яч, Бургос зробив образливу заяву в його бік.
Якщо він не зробить це добре, то може опинитися біля світлофора,
– заявив іспанський журналіст.
Зауваження було витлумачено як натяк на бродячих вуличних артистів, які жонглюють в Іспанії біля світлофорів, щоб отримати гроші від водіїв.
Його коментар викликав бурхливу реакцію у коментарях, а гравці Барселони та ПСЖ відмовилися давати інтерв'ю для Movistar після гри. Згодом журналіст перепросив за свої слова.
Я зробив цей коментар без наміру когось образити. Ми говоримо про футбол і ні про що інше. Якщо він відчув себе ображеним, мені шкода, і я вибачаюся публічно,
– сказав Херман Бургос.
Сам мовник заявив, що засуджує будь-які прояви дискримінації і не дозволить подібних коментарів від будь-кого з працівників або співробітників, пов'язаних з платформою. Хермана Бургоса звільнили.
Нагадаємо, що матч ПСЖ – Барселона закінчився перемогою "каталонців" (2:3). Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який вийшов у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь відбудеться 16 квітня о 22:00 за київським часом.
Кар'єра Ламіна Ямала: головне
- У 2014 році, у 7-річному віці потрапив в академію Барселони.
- Його першим футбольним агентом став легендарний гравець "каталонців" Іван де ла Пенья.
- У квітні 2023 року вперше потрапив у заявку Барселони на матч Ла Ліги, проте так і не вийшов на поле.
- 29 квітня 2023 року дебютував у Ла Лізі, вийшовши на заміну у поєдинку проти Реал Бетіс. Став наймолодшиим гравцем в історії Барселони у Ла Лізі – на той момент Ямалу було 15 років. Також він став п'ятим наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Іспанії.
- 8 жовтня 2023 року забив свій дебютний гол, ставши у віці 16 років наймолодшим автором голу в історії Ла Ліги.