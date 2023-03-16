Украина претендовала вместе с Испанией и Португалией на проведение Мундиаля в 2030 году. Испанская футбольная федерация отреагировала на замену в этой совместной заявке Украины на Марокко, но надежда для украинцев до конца еще не потеряна.

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Надежда на возвращение еще не потеряна

В Испании радуются, что на чемпионате мира-2030 может произойти историческое событие, когда футбольный праздник под названием Мундиаль состоится одновременно на двух континентах. По мнению испанцев, подобная совместная заявка на ЧМ-2030 усилит связи между Европой и Африкой.

Однако Украина все еще может вернуться в борьбу за ЧМ-2030. В Испанской футбольной федерации подчеркивают, что место Украины в совместной заявке еще не определено окончательно.

Участие Украины в проекте будет определено позже, учитывая ситуацию в стране и с президентом УАФ, Андреем Павелко, который отстранен от выполнения своих функций,

– говорится в заявлении.

Реакция УАФ на слова об отстранении Павелка

Украинская ассоциация футбола мгновенно отреагировала на такие слова испанцев в сторону главы УАФ Андрея Павелко. Украинская сторона опровергла информацию об отстранении президента и заявила, что готовится к выступлению в Конгрессе УЕФА, которое состоится 5 апреля в португальском Лиссабоне.

Вроде бы рассмотрение апелляции на решение суда отстранить Павелко от руководящей работы в УАФ было назначено на 6 апреля.

Напомним, что у Украины забрали это право, назвав три причины.

продолжение боевых действий против России;

отстранение президента УАФ Андрея Павелко;

географически выгодное расположение Марокко в Португалию и Испанию.

К слову. Стран-хозяек ЧМ-2030 выберут на конгрессе ФИФА в 2024 году. На проведение футбольного Мундиаля борются Греции, Египта и Саудовской Аравии, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.