Україна претендувала разом із Іспанією та Португалією на проведення Мундіалю у 2030 році. Іспанська футбольна федерація відреагувала на заміну у цій спільній заявці України на Марокко, але надія для українців до кінця ще не втрачена.
До теми Далі – без нас: Україну виключили зі спільної заявки на проведення ЧС-2030 з футболу
Надія на повернення ще не втрачена
В Іспанії радіють, що на чемпіонаті світу-2030 може відбутись історична подія, коли футбольне свято під назвою Мундіаль відбудеться водночас на двох континентах. На думку іспанців, така спільна заявка на ЧС-2030 посилить зв'язки між Європою та Африкою.
Однак Україна все ще може повернутись у боротьбу за ЧС-2030. В Іспанській футбольній федерації наголошують, що місце України у спільній заявці ще не визначено остаточно.
Участь України у проєкті буде визначена пізніше, зважаючи на ситуацію в країні та з президентом УАФ, Андрієм Павелком, який відсторонений від виконання своїх функцій,
– йдеться у заяві.
Реакція УАФ на слова про відсторонення Павелка
Українська асоціація футболу миттєво відреагувала на такі слова іспанців у бік очільника УАФ Андрія Павелка. Українська сторона спростувала інформацію про відсторонення президента та заявила, що він готується до виступу у Конгресі УЄФА, який відбудеться 5 квітня у португальському Лісабоні.
Начебто розгляд апеляції на рішення суду відсторонити Павелка від керівної роботи в УАФ було призначено на 6 квітня.
Нагадаємо, що в України забрали це право, назвавши три причини.
- продовження бойових дій проти Росії;
- відсторонення президента УАФ Андрія Павелка;
- географічно-вигідне розташування Марокко до Португалії та Іспанії.