Україна претендувала разом із Іспанією та Португалією на проведення Мундіалю у 2030 році. Іспанська футбольна федерація відреагувала на заміну у цій спільній заявці України на Марокко, але надія для українців до кінця ще не втрачена.

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Надія на повернення ще не втрачена

В Іспанії радіють, що на чемпіонаті світу-2030 може відбутись історична подія, коли футбольне свято під назвою Мундіаль відбудеться водночас на двох континентах. На думку іспанців, така спільна заявка на ЧС-2030 посилить зв'язки між Європою та Африкою.

Однак Україна все ще може повернутись у боротьбу за ЧС-2030. В Іспанській футбольній федерації наголошують, що місце України у спільній заявці ще не визначено остаточно.

Участь України у проєкті буде визначена пізніше, зважаючи на ситуацію в країні та з президентом УАФ, Андрієм Павелком, який відсторонений від виконання своїх функцій,

– йдеться у заяві.

Реакція УАФ на слова про відсторонення Павелка

Українська асоціація футболу миттєво відреагувала на такі слова іспанців у бік очільника УАФ Андрія Павелка. Українська сторона спростувала інформацію про відсторонення президента та заявила, що він готується до виступу у Конгресі УЄФА, який відбудеться 5 квітня у португальському Лісабоні.

Начебто розгляд апеляції на рішення суду відсторонити Павелка від керівної роботи в УАФ було призначено на 6 квітня.

Нагадаємо, що в України забрали це право, назвавши три причини.

продовження бойових дій проти Росії;

відсторонення президента УАФ Андрія Павелка;

географічно-вигідне розташування Марокко до Португалії та Іспанії.

До слова. Країн-господарок ЧС-2030 оберуть на конгресі ФІФА у 2024 році. На проведення футбольного Мундіалю борються: Греції, Єгипту та Саудівської Аравії, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.