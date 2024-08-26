В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Почему Фьюри проиграл Усику

Британский тренер считает, что Тайсон был недостаточно подготовлен, ведь было 2 или 3 раунда в середине боя, когда он создавал Усику проблемы, но украинцу просто надо было выдержать это до конца боя.

Тайсон Фьюри не должен был получить поражение от Усика, если бы был в лучшей форме, а я не верю, что он был в лучшей форме. Так что, по моему мнению, он был недостаточно готов. Фьюри работал над тем, что делал Усик, вместо того, чтобы самому контролировать бой и заставить Усика драться так, как он хотел. У Тайсона достаточно способностей, чтобы держать все под контролем. Он не сделал этого, потому что у него не было сил, не было резерва, когда ему нужно было добавить, чтобы победить Усика. Он не смог этого сделать,

– отметил Доминик Ингл.

Интересно. Александр Усик отказался от пояса абсолютного чемпиона мира. 21 сентября за титул сразятся Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Напомним, что между боксерами еще запланирован бой-реванш. Поединок состоится 21 декабря.