У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Чому Ф'юрі програв Усику

Британський тренер вважає, що Тайсон був недостатньо підготовлений, адже було 2 або 3 раунди в середині бою, коли він створював Усику проблеми, але українцю просто треба було витримати це до кінця бою.

Тайсон Ф'юрі не повинен був отримати поразку від Усика, якби був у найкращій формі, а я не вірю, що він був у найкращій формі. Так що, на мою думку, він був недостатньо готовий. Фʼюрі працював над тим, що робив Усик, замість того, щоб самому контролювати бій і змусити Усика битися так, як він хотів. У Тайсона достатньо здібностей, щоб тримати все під контролем. Він не зробив цього, тому що у нього не було сил, не було резерву, коли йому потрібно було додати, щоб перемогти Усика. Він не зміг цього зробити,

– зазначив Домінік Інгл.

Цікаво. Олександр Усик відмовився від пояса абсолютного чемпіона світу. 21 вересня за титул битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що між боксерами ще запланований бій-реванш. Поєдинок відбудеться 21 грудня.