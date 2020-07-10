Почему судьи в УПЛ не дают интервью после матчей? Это люди-фантомы – Левченко
Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко считает, что судьям нужно давать интервью после матчей. Тогда арбитры смогут объяснить все свои решения в течение поединка.
Евгений Левченко высказался о качестве судейства в Украине. Он написал свое мнение на счет этого в Twitter.
Читайте также: Голкипер "Ворсклы" Резник рассказал о поддержке от "Динамо" после финала Кубка Украины
Предложения от Левченко
Предложил ввести послематчевые интервью с судьями, в которых они бы аргументировали свои действия в поединках.
Он добавил, что в Нидерландах, где выступал экс-игрок, существует такая практика.
Почему не вижу ни одного судью на телевизионных программах, объясняющего свои решения? Это какие-то люди-фантомы,
– написал Левченко.
Кто такой Евгений Левченко
- Бывший украинский полузащитник, который вызывался в национальную команду страны. Успел выступить в немалом количестве футбольных клубов России, Украины и Нидерландов. Также попробовал свои силы в экзотическом чемпионате Австралии.
- После окончания карьеры работает футбольным экспертом.