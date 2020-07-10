Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко считает, что судьям нужно давать интервью после матчей. Тогда арбитры смогут объяснить все свои решения в течение поединка.

Евгений Левченко высказался о качестве судейства в Украине. Он написал свое мнение на счет этого в Twitter.

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Предложения от Левченко

Предложил ввести послематчевые интервью с судьями, в которых они бы аргументировали свои действия в поединках.

Он добавил, что в Нидерландах, где выступал экс-игрок, существует такая практика.

Почему не вижу ни одного судью на телевизионных программах, объясняющего свои решения? Это какие-то люди-фантомы,

– написал Левченко.

Объясните мне, почему в чемпионате Украины нет интервью с судьями, после игр(практикуется в Нидерландах), почему я не вижу ни одного судью в телевизионных программах объясняющих свои решения? Это какие-то люди-фантомы. @uafukraine — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 9, 2020

"Динамо" обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины. Судьба поединка решилась в сумасшедшей серии послематчевых пенальти, тогда как основное время завершилось со счетом – 1:1. Добавим, что Монзуль не засчитали гол киевлян за офсайда.

Кто такой Евгений Левченко