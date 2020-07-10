Голкипер "Ворсклы" Резник рассказал о поддержке от "Динамо" после финала Кубка Украины
21-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник рассказал о поддержке от соперника в финале Кубка Украины против "Динамо". Вратарь благодарен голкиперам киевлян за помощь после серии пенальти.
Голкипер поделился мнением в комментарии для UA-Футбол. Он не ожидал такого от вратарей киевлян.
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Поддержка от соперника
Подчеркнем, что в среду, 8 июля, "Динамо" обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины. Судьба поединка решилась в сумасшедшей серии послематчевых пенальти, тогда как основное время завершилось со счетом – 1:1.
К молодому голкиперу подошли Георгий Бущан и Денис Бойко и поддержали парня.
Они мне сказали: "Парень, ты молодой, у тебя еще много игр впереди, так что не переживай. Ты молодец, хорошо отстоял",
– сказал Резник.
Дмитрий Резник поблагодарил более опытных футболистов. После их слов на душе у голкипера стало легче и немного "отпустили" эмоции.
Вратарь добавил, что перед серией 11-метровых ударов было лишь легкое переживание. Он понимал, что пенальти – это лотерея, в ней везет сильнейшему.
Что известно о 21-летнем Резнике
- Футболом начал заниматься в составе академии полтавской "Ворсклы". В мае 2019 года подписал свой первый контракт с клубом. В составе первой команды "ворсклян" в октябре этого же года дебютировал в выездном поединке 12 тура против "Зари". Дмитрий вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
- Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндии, где дошел до полуфинала.
- В 2019 году с командой до 20 лет поехал на молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше, где стал чемпионом мира.