21-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник рассказал о поддержке от соперника в финале Кубка Украины против "Динамо". Вратарь благодарен голкиперам киевлян за помощь после серии пенальти.

Голкипер поделился мнением в комментарии для UA-Футбол. Он не ожидал такого от вратарей киевлян.

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Поддержка от соперника

Подчеркнем, что в среду, 8 июля, "Динамо" обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины. Судьба поединка решилась в сумасшедшей серии послематчевых пенальти, тогда как основное время завершилось со счетом – 1:1.

К молодому голкиперу подошли Георгий Бущан и Денис Бойко и поддержали парня.

Они мне сказали: "Парень, ты молодой, у тебя еще много игр впереди, так что не переживай. Ты молодец, хорошо отстоял",

– сказал Резник.

Дмитрий Резник поблагодарил более опытных футболистов. После их слов на душе у голкипера стало легче и немного "отпустили" эмоции.

Вратарь добавил, что перед серией 11-метровых ударов было лишь легкое переживание. Он понимал, что пенальти – это лотерея, в ней везет сильнейшему.

Что известно о 21-летнем Резнике