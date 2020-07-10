Чому судді в УПЛ не дають інтерв'ю після матчів? Це люди-фантоми – Левченко
Колишній гравець збірної України, а тепер футбольний експерт Євген Левченко вважає, що суддям потрібно давати інтерв'ю після матчів. Тоді арбітри зможуть пояснити всі свої рішення протягом поєдинку.
Євген Левченко висловився про якість суддівства в Україні. Він написав свою думку на рахунок цього у Twitter.
Читайте також: Голкіпер "Ворскли" Різник розповів про підтримку від "Динамо" після фіналу Кубка України
Пропозиції від Левченка
Запропонував ввести післяматчеві інтерв'ю з суддями, в яких вони б аргументували свої дії в поєдинках.
Він додав, що у Нідерландах, де виступав ексгравець існує така практика.
Чому не бачу жодного суддю в телевізійних програмах, що пояснюють свої рішення? Це якісь люди-фантоми,
– написав Левченко.
Хто такий Євген Левченко
- Колишній український півзахисник, який викликався до національної команди країни. Встиг виступити у чималій кількості футбольних клубів Росії, України та Нідерландів. Також спробував свої сили у екзотичному чемпіонаті Австралії.
- Після закінчення кар'єри працює футбольним експертом.