Колишній гравець збірної України, а тепер футбольний експерт Євген Левченко вважає, що суддям потрібно давати інтерв'ю після матчів. Тоді арбітри зможуть пояснити всі свої рішення протягом поєдинку.

Євген Левченко висловився про якість суддівства в Україні. Він написав свою думку на рахунок цього у Twitter.

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Пропозиції від Левченка

Запропонував ввести післяматчеві інтерв'ю з суддями, в яких вони б аргументували свої дії в поєдинках.

Він додав, що у Нідерландах, де виступав ексгравець існує така практика.

Чому не бачу жодного суддю в телевізійних програмах, що пояснюють свої рішення? Це якісь люди-фантоми,

– написав Левченко.

Объясните мне, почему в чемпионате Украины нет интервью с судьями, после игр(практикуется в Нидерландах), почему я не вижу ни одного судью в телевизионных программах объясняющих свои решения? Это какие-то люди-фантомы. @uafukraine — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 9, 2020

"Динамо" обіграло "Ворсклу" в фіналі Кубка України. Доля поєдинку вирішилася у божевільній серії післяматчевих пенальті, тоді як основний час завершився з рахунком – 1:1. Додамо, що Монзуль не зарахувала гол киян через офсайд.

Хто такий Євген Левченко