Все равны перед нарушениями

По информации журналиста Игоря Бурбаса, с приходом Игоря Йовичевича в донецкий Шахтер в клубе была создана новая система штрафов. Футболисты должны заплатить из собственного кармана за опоздание на тренировку или командный обед.

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Представитель прессы рассказал, что под такой удар попал один из самых талантливых игроков дончан Михаил Мудрик. Левый вингер, то ли проспал, то ли через пробки, но опоздал на тренировку команды.

Из-за чего был вынужден уплатить тысячу долларов штрафа.

Бывший защитник Шахтера Вячеслав Шевчук согласился с такими жесткими методами. Он заверил, что результат начинается с дисциплины вне футбольного поля. Если там будет дисциплина, только тогда футболист сможет добиться высокого результата.

Напомним, что Мудрик является питомцем донецкого клуба. В новом сезоне отыграл в стартовом матче, где дончане расписали "сухую" мировую (0:0) с Металлистом 1925 года.

К слову. Шахтер 25 августа узнал своих соперников в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют против Реала, РБ Лейпцига и Селтика.