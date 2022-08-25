Усі рівні перед порушеннями

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, з приходом Ігоря Йовічевіча у донецький Шахтар в клубі створили нову систему штрафів. Футболісти повинні заплатити з власної кишені за запізнення на тренування чи командний обід.

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Представник преси розповів, що під такий удар потрапив один із найбільш талановитих гравців донеччан Михайло Мудрик. Лівий вінгер, чи то проспав, чи то через корки, але запізнився на тренування команди.

Через що був змушений сплатити тисячу доларів штрафу.

Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук погодився з такими жорсткими методами. Він запевнив, що результат починається із дисципліни за межами футбольного поля. Якщо там буде дисципліна, лише тоді футболіст зможе досягти високого результату.

Нагадаємо, що Мудрик є вихованцем донецького клубу. У новому сезоні відіграв у стартовому матчі, де донеччани розписали "суху" мирову (0:0) з Металістом 1925.

До слова. Шахтар 25 серпня дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти Реала, РБ Лейпцига та Селтіка.