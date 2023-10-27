Тони Маубрей рассказал, почему Назарий Русин не получает игровую практику после переезда в Англию. Тренер Сандерленда признался, что не видит в украинском форварде футболиста, который помог бы его команде побеждать.

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Зачем тогда покупали?

Риторика главного руководителя Сандерленда с течением времени изменилась. Она уже не та, которая была только после приезда Русина в его команду.

Футболисты приехали из разных стран, некоторым трудно выдерживать наш уровень интенсивности. Если бы они на каждой тренировке рвали сетку своими голами, то играли бы. Это молодые ребята, которые только учатся. Русин – не молодой парень, ему 25. Но он из Украины и имеет проблемы с языком. Если бы я считал, что игрок выйдет на поле, забьет и поможет нам выиграть – ставил бы его в состав,

– откровенно рассказал наставник "черных кошек".

Напомним, что Русин 1 сентября 2023 года стал футболистом английского клуба из Чемпионшипа. Правда, из-за технических проблем дебют Назария в новой команде несколько отложился. Нападающий принял участие в 5 матчах Сандерленда (суммарно 125 сыгранных минут на футбольном поле), в которых не отличался результативными действиями.

Пока что Назарий забивал за "черных кошек" только во время тренировок и за вторую команду.

Его контракт с Сандерлендом рассчитан до конца июня 2027 с возможностью его пролонгации еще на сезон.

К слову. Сандерленд после 13 туров идет лишь на 10-й позиции в таблице Чемпионшипа, набрав 19 баллов. Уже 28 октября "черные коты" встретятся в чемпионате с Норвичем.