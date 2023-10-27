Тоні Маубрей розповів, чому Назарій Русин не отримує ігрової практики після переїзду в Англію. Тренер Сандерленда зізнався, що не бачить в українському форварду футболіста, який допоміг би його команді перемагати.
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Риторика головного керманича Сандерленда із часом змінилась. Вона вже не та, яка була лише після приїзду Русина в його команду.
Футболісти приїхали з різних країн, декому важко витримувати наш рівень інтенсивності. Якби вони на кожному тренуванні рвали сітку своїми голами, то грали б. Це молоді хлопці, які тільки вчаться. Русин – не молодий хлопець, йому 25. Але він з України та має проблеми з мовою. Якби я вважав, що гравець вийде на поле, заб'є та допоможе нам виграти – ставив би його в склад,
– відверто розповів наставник "чорних котів".
- Нагадаємо, що Русин 1 вересня 2023 року став футболістом англійського клубу із Чемпіоншипу. Щоправда, через технічні проблеми дебют Назарія у новій команді дещо відклався. Нападник взяв участь у 5 матчах Сандерленда (сумарно 125 зіграних хвилин на футбольному полі), у яких не відзначався результативними діями.
- Поки що Назарій забивав за "чорних котів" лише під час тренувань та за другу команду.
- Його контракт із Сандерлендом розрахований до кінця червня 2027 року із можливістю його пролонгації ще на сезон.