В последний день летнего трансферного окна представитель Чемпионшипа Сандерленд объявил о подписании Назария Русина. Об этом сообщил официальный сайт "черных кошек".

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24-летний форвард подписал контракт сроком на четыре года с возможностью пролонгировать соглашение еще на один год. Детали трансфера не разглашаются. По данным Transfermarkt, Сандерленд заплатил Заре за Русина 2,5 миллиона евро

Сандерленд поздравил Русина в команде / twitter.com/SunderlandAFC

Спортивный директор "черных кошек" Кристиан Спикман прокомментировал подписание украинского нападающего.

"Назарий – это игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени. Мы рады, что заключили соглашение о его переходе. Он динамичный и умный форвард, любящий использовать пространство, забивает голы, отдает голевые. Мы с нетерпением ждем Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать ее у нас", – сказал Кристиан Спикман.