Красюк: Польский рынок бокса не столь развит

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Красюк, промоутер украинского боксера, рассказал, почему для реванша, который состоится 20 августа, не избрали Польшу.

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"Провести бой в Польше реально. Честно говоря, не слышал комментарий Стаховского. Но это комментарий, скажем, человека-обывателя, который не знаком с внутренней кухней бокса, и не понимает происходящие процессы и настоящие бюджеты.

Если бы в Польше было возможно собрать такие деньги, как, например, в Лондоне, то поединки а-ля Усик – Джошуа там происходили бы несколько раз в год. Польский рынок бокса не столь развит даже по сравнению с другими странами Европы. Конечно, там несколько большие бюджеты из-за платежеспособности населения. Но в целом…", – отметил Красюк.

По словам промоутера, главным в выборе месяца была финансовая составляющая, которая должна была устраивать обе стороны.

"Я общаюсь с коллегой Анджеем Василевским и понимаю, что они проводят там боксерские шоу, чтобы бокс не умер. То есть бизнеса в этом нет. Это то, что касается коммерческой составляющей.

Подписав контракт, мы несколько ограничили свои возможности, потому что заложенный главный принцип – это принцип максимизации прибыли с обеих сторон. Поэтому принцип максимизации прибыли является ключевым в принятии решений по выбору места боя, телевизионных платформ, арены, выбору спонсоров и т.д.

Это принцип, которым пользуются стороны при организации этого поединка, принимая решения по основным моментам. Поэтому Польша ни в коем случае не фигурировала", – рассказал промоутер Усика.

Обратите внимание! Полный разговор с Александром Красюком, промоутером Усиком, читайте по ссылке.

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