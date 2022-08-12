Красюк: Польський ринок боксу не настільки розвинений

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Красюк, промоутер українського боксера, розповів, чому для реваншу, який відбудеться 20 серпня, не обрали Польщу.

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"Провести бій у Польщі реально. Чесно кажучи, не чув коментар Стаховського. Але це коментар, скажімо, людини-обивателя, яка не знайома з внутрішньою кухнею боксу, та не розуміє справжні процеси, які відбуваються, і справжні бюджети.

Якби в Польщі було можливо зібрати такі гроші, як, наприклад, у Лондоні, то поєдинки а-ля Усик – Джошуа там би відбувалися декілька разів на рік. Польський ринок боксу не настільки розвинений навіть у порівнянні з іншими країнами Європи. Звичайно, там дещо більші бюджети через платоспроможність населення. Але в цілому…", – зазначив Красюк.

За словами промоутера, головним у виборі місяця була фінансова складова, яка мала влаштовувати обидві сторони.

"Я спілкуюся з колегою Анджеєм Василевським і розумію, що вони проводять там боксерські шоу, аби бокс не помер. Тобто бізнесу в цьому немає. Це те, що стосується комерційної складової.

Підписавши контракт, ми дещо обмежили свої можливості, тому що головний принцип, який був закладений, – це принцип максимізації прибутку з обох сторін. Тому принцип максимізації прибутку є ключовим у прийнятті рішень щодо вибору місця бою, телевізійних платформ, арени, щодо вибору спонсорів тощо.

Це принцип, яким користуються сторони під час організації цього поєдинку, приймаючи рішення щодо основних моментів. Тому Польща в жодному разі не фігурувала", – розповів промоутер Усика.

Зверніть увагу! Повну розмову з Олександром Красюком, промоутером Усика, читайте за посиланням.

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