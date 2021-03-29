Почему Миколенко похоронил сборную Украины: стала известна причина
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора на чемпионат мира-2022.
Источник:24 канал
Бущан взял часть вины на себя за пропущенный гол в конце матча с Финляндией. Как известно, Виталий Миколенко сбил соперника, получив удаление и пенальти в сторону украинских ворот, стоившем "желто-голубым" победы.
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В целом недовольны результатом, особенно концовкой игры — нужно было грамотнее сыграть. Контролировали игру, имели достаточно моментов, но, к сожалению, не удалось реализовать их. Мы поддержали Миколенко. Скорее всего, мне надо было подсказать ему, что мяч нужно выбить. Я сказал, чтобы он мне сбрасывал, – этим я его, наверное, запутал. Хотел бы извиниться за это,
– отметил Бущан.
Видео ошибки Миколенко
Украина – Финляндия: итоги
- Украина упустила победу в матче, где должна была добывать три очка. Кажется, подопечные Андрея Шевченко расслабились в последние минуты, когда держали победу уже почти в руках.
- После поединка украинская сборная с 2 очками занимает 3 место. Лидирует Франция, победившая Казахстан – 4 пункта. Между обеими сборными располагаются финские футболисты также с 2 набранными очками.
- Следующий матч сборная Украины проведет 31 марта против Казахстана.
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