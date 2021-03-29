Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора на чемпионат мира-2022.

Бущан взял часть вины на себя за пропущенный гол в конце матча с Финляндией. Как известно, Виталий Миколенко сбил соперника, получив удаление и пенальти в сторону украинских ворот, стоившем "желто-голубым" победы.

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В целом недовольны результатом, особенно концовкой игры — нужно было грамотнее сыграть. Контролировали игру, имели достаточно моментов, но, к сожалению, не удалось реализовать их. Мы поддержали Миколенко. Скорее всего, мне надо было подсказать ему, что мяч нужно выбить. Я сказал, чтобы он мне сбрасывал, – этим я его, наверное, запутал. Хотел бы извиниться за это,

– отметил Бущан.

Видео ошибки Миколенко

Украина – Финляндия: итоги