Голкіпер збірної України Георгій Бущан поділився думкою про нічию з Фінляндією (1:1) в матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Бущан взяв частину провини на себе за пропущений гол наприкінці матчу із Фінляндією. Як відомо, Віталій Миколенко збив суперника, отримавши вилучення і пенальті в бік українських воріт, який коштував "жовто-блакитним" перемоги.

Про головне Як фатальна помилка Миколенка дозволила Фінляндії вирвати нічию в України: відео

В цілому незадоволені результатом, особливо кінцівкою гри — потрібно було грамотніше зіграти. Контролювали гру, мали достатньо моментів, але, на жаль, не вдалося реалізувати їх. Ми підтримали Миколенка. Швидше за все, мені треба було підказати йому, що м'яч потрібно вибити. Я сказав, щоб він мені скидав – цим я його, напевно, заплутав. Хотів би вибачитися за це,

– зазначив Бущан.

Відео помилки Миколенка

Україна – Фінляндія: підсумки