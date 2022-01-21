Это будет четвертая эстафета на уровне Кубка мира в сезоне 2021/22. И Украина на нее снова выставила совсем другой состав.
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Состав Украины на женскую эстафету в Антгольце: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Юлия Джима – Елена Билосюк.
Для Блашко это будет первый старт на седьмом этапе в Антгольце. Предварительно она должна стартовать в индивидуальной гонке, но в итоге ее не пробежала после договоренности с главным тренером Урошем Велепцем.
Что известно о Кубке мира по биатлону
- 22 января на этапе в Антгольце также состоится мужской масстарт, но там Украина не будет представлена.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17 – 20 марта.