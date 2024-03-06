Почему Яремчук может пропустить матч с Хетафе: СМИ назвали причину

Украинский форвард Валенсии Роман Яремчук может пропустить матч с Хетафе. Дело в том, что он получил повреждение.

Яремчук получил повреждение в матче с Реалом в Ла Лиге. Из-за этого он может пропустить матч с Хетафе.

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Что известно о повреждении Яремчука

В той игре он вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен. По данным СМИ его заменили, потому что он почувствовал дискомфорт.

После встречи, которая состоялась 2 марта, Яремчук еще не тренировался в общей группе – он может пропустить домашний матч с Хетафе, который состоится 9 марта.

Скандальный матч с Реалом

В футбольном матче 27-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом состоялся драматический эпизод, который стал объектом громкого скандала. Встреча между двумя командами завершилась ничьей со счетом 2:2. Один из голов был забит украинским игроком.

Сливочные почти вырвали победу в конце матча, однако решение арбитра все изменило.

На последних секундах встречи полузащитник Реала Джуд Беллингем забил гол. Однако рефери матча Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, поэтому взятие ворот не было засчитано.

Игроки Реала выразили свое недовольство по поводу этого решения. В итоге за споры с рефери Беллингем получил прямую красную карточку, а форвард мадридцев Хоселу – желтую.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл в 22 матчах за Валенсию, где отметился 4 голами.